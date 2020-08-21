Бойцы студотрядов работают в Томске на стройках и объектах благоустройства

Трудовое лето томских ССО подходит к концу Фото: из открытых источников

28 августа бойцы сводного городского студенческого отряда завершают работу на объектах строительства и благоустройства в Томске. Этим летом на ремонтных работах было задействовано 220 человек, в том числе трудные подростки, стоящие на учете в КДН, информирует сайт мэрии областного центра.

Напомним, томские студенческие отряды трудятся по пяти основным направлениям: благоустройство общественных пространств, восстановление газонов, благоустройство объектов деревянного зодчества, строительство, уборка на кладбищах и территориях мемориальных зон.

В июле студенческие отряды «Голубая стрела» (НИ ТГУ) и «Фениск» (ТГАСУ) работали на Тропе здоровья в поселке Сосновый Бор, бойцы укрепляли обочины, вырубали кустарник вдоль пешеходных зон. Студенческий отряд системы образования «Орион» совместно с подростками, состоящими на учете в КДН, были привлечены к благоустройству территорий районов. Они убирали мусор, красили детские площадки и МАФы, рыхлили и пропалывали клумбы, подрезали зеленые насаждения.

Бойцы отряда «Факел» занимались устройством и восстановлением газонов в общественных пространствах, а бойцы отряда «Память» проводили благоустройство кладбищ в Воронино и «Томск-2». Напомним, в течение нескольких лет студенты из этого отряда благоустраивали территорию кладбища «Южное». В этом году они на кладбище «Воронино» они выкашивали траву, убирали мусор, выносили спиленные деревья и проводили инвентаризацию кварталов.

Студенческие отряды Томска имеют хороший опыт работы на объектах деревянного зодчества, поэтому в 2020 году был сформирован отдельных студенческий отряд для работы со старинными домами, в состав которого вошли бойцы отрядов «Альфа» (ТГАСУ) и «Атлант» (ТГАСУ). Бойцы восстанавливают фасады трех томских домов на ул. Карташова 32/1, Красноармейская, 74, Красноармейская, 58.

Отряды «Альфа» (ТГАСУ), «Феникс» (ТГАСУ), «Голубая стрела» (НИ ТГУ), «Артель» (НИ ТГУ), «Атлант» (ТГАСУ) вели строительные работы на территории будущего спортивного центра по пр. Ленина,70. Ими произведена зачистка стен от старой штукатурки, демонтаж и вынос строительного мусора. Еще несколько бригад сводного городского студенческого отряда участвовали в ремонте и подготовке помещений к переезду городского управления социальной политики и МБУ «Централизованная бухгалтерия» по адресу ул. Белозерская, 22 и 24 . Бойцы вели разборку деревянных полов, плиточной облицовки и кирпичной кладки, очищали стены от старой штукатурки, устанавливали гипсокартонные перегородки, клеили обои, проводили уборку помещений.