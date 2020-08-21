В Томске природоохранная прокуратура требует от мэрии прекратить сброс сточных вод в реку Ушайка

Старая практика слива сточных вод в томскую Ушайку никуда не делась Фото: из открытых источников

Томская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области провела проверку по информации о фактах несанкционированного сброса сточных вод в реку Ушайка на территории г. Томска, сообщает сайт областной прокуратуры.

Проверка подтвердила, что сброс сточных вод в реку осуществляется в районе улицы Шишкова через железобетонную трубу примерным диаметром 100-120 см. Анализ проб воды показал многократное превышение в них допустимых концентраций загрязняющих веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе по аммоний-ионам и фосфат-ионам в 6 раз, по железу в 5 раз.

Несмотря на то, что бесконтрольный сброс стоков в водный объект представляет угрозу как для жизни и здоровья граждан, так и для водных биоресурсов, обитающих в реке и связанных с ней водоемах, городской администрацией не принято конкретных мер, направленных на прекращение загрязнения реки.

В целях обеспечения соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду Томский межрайонный природоохранный прокурор направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию города Томска обязанности организовать надлежащее водоотведение, исключающее сброс неочищенных сточных вод в реку Ушайка.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Октябрьском районном суде г. Томска.