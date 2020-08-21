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Жители и гости Томской области смогут получить кешбэк за путешествия по России

21 августа в стране стартовала госпрограмма стимулирования внутреннего туризма
Антонина ЛенскаяАнтонина ЛенскаяАнтонинаЛенская
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По замыслу федеральных властей, благодаря кешбэку россияне выберут для отдыха родные места

По замыслу федеральных властей, благодаря кешбэку россияне выберут для отдыха родные места

Фото: из открытых источников

Сегодня, 21 августа, в России стартовала программа стимулирования внутреннего туризма, инициированная Правительством РФ. Предполагается, что граждане смогут вернуть часть денежных средств, потраченных на путевки или проживание в гостинице.

Для того чтобы получить кешбэк, до 28 августа 2020 года необходимо зайти на портал мирпутешествий.рф, выбрать тур или проживание в отеле сроком от четырех ночей стоимостью от 25 тыс. рублей, а затем оплатить поездку картой национальной платежной системы «Мир».

При соблюдении всех условий возврат денежных средств будет проведен на ту же карту в течение пяти рабочих дней. Тем, кто потратил на путешествие от 25 000 до 49 999 руб., будет начислено 5 тыс. руб. При затратах от 50 000 до 74 999 руб. возврат составит 10 тыс., более 75 000 руб. государство вернет туристам 15 тыс. руб.

В программе участвуют все регионы страны, всего более 700 туроператоров и более трех тысяч гостиниц. По данным обладминистрации, в Томской области в программу вошли туроператоры «Парк-тур», «Первое экскурсионное бюро», «С-трэвэл», «ТЭК «Полярис», а также гостиницы «Классик», «Лофт», «Африка», «Абажур», «Милана», «Бон Апарт», «Сибирь».

Из сибирских регионов, в частности, в программе стимулирования внутреннего туризма участвуют Алтайский край и Республика Алтай, Новосибирская и Тюменская области, Красноярский край, Республики Хакасия и Бурятия.

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