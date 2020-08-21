48 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

4003 томича выздоровели от COVID - 19 с момента начала пандемии. Фото: из открытых источников.

За минувшие сутки контрольные ПЦР - тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 48 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4003, сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 14 человек инфекция протекает бессимптомно, у 16 имеются признаки ОРВИ, у 11 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 68,9 % мест. В обсерваторе под Томском находятся 2 человека.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,91.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области был выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, смертей не зафиксировано.