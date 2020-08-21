В Томской области на одну вакансию в сфере добычи сырья претендуют 13 соискателей

По данным Томскстата, в 2019 году средняя зарплата в добыче нефти и газа составила 94,6 тыс. рублей. Фото из открытых источников.

По данным сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru, уровень конкуренции среди соискателей Томской области остается умеренным: на одну вакансию в июле претендовали в среднем шесть человек. Однако в разрезе профессиональных сфер ситуация заметно отличается.

Так, наиболее высокая конкуренция за рабочее место в регионе наблюдается среди представителей сферы «Добыча сырья». Здесь, по данным за июль 2020 года, на одну вакансию приходилось 13 резюме. Год назад конкуренция в этой сфере была в полтора раза ниже – всего 8,2 резюме на вакансию.

На втором месте по сложности поиска работы находится сфера «Высший менеджмент», где на одну вакансию приходится 9,9 резюме. «Высокая конкуренция всегда была характерна для данной сферы: желающих получить руководящую должность обычно довольно много, а вот вакансии такого рода не отнесешь к широко распространенным. Однако в июле 2019 года потенциальным руководителям проще было найти работу – тогда на вакансию приходилось всего 7,5 резюме», – говорится в сообщении пресс-службы hh.ru Сибирь. При этом нормой для рынка труда считается ситуация, когда на вакансию претендуют пять-шесть человек.

Третье место принадлежит юристам – 9,4 резюме на вакансию (год назад – 5,6). Также высокая конкуренция наблюдается в сфере «Искусство, развлечения, массмедиа» – 8,9 резюме на вакансию (год назад – 9,3).

Проще всего в Томской области найти работу представителям сфер «Страхование» (всего 0,7 резюме на вакансию). Также определенный дефицит кадров наблюдается в сферах «Медицина, фармацевтика», «Консультирование», «Инсталляция и сервис», «Домашний персонал» и «Автобизнес».