Коронавирус в Томске: + 41 новый случай заражения

Плюс 41 подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Томской области на сегодняшний день. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 21 августа, в Томской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5191 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 4870 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 90 пациентов скончались, 5817 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 946 976 человек, 16 189 скончались, 761 330 выздоровели.