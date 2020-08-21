Томичи стали чаще отправлять и получать экспресс-посылки

Число экспресс-писем и посылок в Томской области увеличилось за 7 месяцев на 60% по сравнению с 2019 годом. Фото пресс-службы Почты России.

- В Томской области растет число клиентов, которые пользуются услугой почтовой экспресс-доставки, чтобы отправить или получить свои письма и посылки. За 7 месяцев количество таких отправлений в регионе выросло на 60% по сравнению с 2019 годом, – сообщает пресс-служба Почты России. - Два участка курьерской доставки действуют в Томске и Северске. Еженедельно один курьер доставляет клиентам от 200 до 300 экспресс-отправлений.

В ведомстве добавили, что заказать услугу можно на сайте или через мобильное приложение Почты России. Курьер заберет отправление весом до 31,5 кг и доставит его адресату. В распоряжении сотрудников курьерской службы почтовые автомобили, весы, платежный терминал, материалы для упаковки. Получить отправление после звонка курьера сможет адресат или его доверенное лицо.