Заморозков в Томске не ожидается, но пройдут грозовые дожди

Дожди и грозы ждут Томск в конце августа. Фото: Из открытых источников

- В среднем, температура воздуха в Томской области в третьей декаде августа составит +12, +14, что выше нормы на 1 градус. Ночная температура ожидается в пределах 6-11 градусов тепла, дневная +16, +22, прогнозируются частые грозы, - сообщили в региональном бюро гидрометцентра. – В Томске ночная температура будет около + 9, +11, дневная - от +19 до +21. Грозовые дожди ожидаются в большинстве дней декады. Заморозков в конце августа не ожидается.