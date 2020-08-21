Курс на Васюган: на маршруте «Золотое кольцо Томской области» появилась новая точка

Открытие стелы приурочено к празднованию 175-летия Российского географического общества. Фото: Из открытых источников

Томское отделение Русского географического общества (РГО) открыло в селе Бакчар стелу-указатель «На Васюганские болота». Этот объект стал новой точкой туристического маршрута «Золотое кольцо Томской области».

По мнению главы Бакчарского района Сергея Реверы, включение райцентра в маршрут позволит привлечь сюда больше туристов, причем не только со всей России, но и из других стран.

Директор государственного заповедника «Васюганский» Ольга Антошкина подчеркнула, что стела стала символом совместной работы РГО, заповедника и муниципалитета. «В Бакчарском районе мы будем проводить экологические уроки, показывать школьникам, насколько интересна и увлекательна наука «география». Мы планируем открыть визит-центр, здесь же будет находиться музей Бакчарского заповедника и Васюганского болота», – рассказала она.

Напомним, что Васюганские болота – самая большая система болот в мире. По словам исполнительного директора Томского отделения РГО Юлии Калюжной, «вписать» Васюганские болота в маршрут «Золотое кольцо Томской области» планировалось с 2017 года. «Здесь уникальные люди, уникальная природа, совсем рядом Васюганские болота и стела-указатель – это некий символ, который сегодня объединяет туризм, познавательные программы и экологическое образование», – считает Ю. Калюжная.

Встреча завершилось подписанием соглашения о сотрудничестве между Томским отделением РГО, государственным природным заповедником «Васюганский» и администрацией Бакчарского района.