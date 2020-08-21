«ТомскРТС» планирует возобновить подачу горячей воды в дома на ул. Герцена после выходных

Из 1.8 тыс. дефектов на тепломагистралях Томска коммунальщики устранили 1,5 тыс., остальные пока в работе. Фото пресс-службы администрации Томска.

- Компания «ТомскРТС» подключила к системе теплоснабжения реконструированного участка магистрали № 2 Г на улице Герцена и приступила к его испытаниям на тепловые потери, - сообщили на предприятии. - В ходе реконструкции изношенный участок труб диаметром 700 мм и протяженностью 189 м, на котором ранее выявлялись многочисленные дефекты, был заменен на современные энергоэффективные трубопроводы в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции, что позволит обеспечить надежную работу теплосети. Испытания сети начались сегодня, 21 августа, и завершатся в предстоящие выходные, затем начнется подключение к горячему водоснабжению домов, запитанных от этого объекта.

В «ТомскРТС» также рассказали, что на текущей неделе компания завершила монтажные работы в рамках капитального ремонта квартальной теплосети на ул. С. Лазо и возобновила горячее водоснабжение в домах, запитанных от участка реконструкции.

- Всего в ходе капремонта было заменено на современные трубопроводы в ППМ- изоляции более 750 метров теплосетей диаметром 150 мм и более 250 метров теплотрасс диаметром 125 мм, - добавили специалисты.

В компании уточнили, что в настоящее время в ремонт выведены 100% тепловых сетей города – это 660 км теплотрасс в двухтрубном исполнении. На 70% тепловых сетей ремонтные работы завершены. С начала ремонтного сезона специалисты выявили в ходе гидравлических испытаний почти 1,8 тыс. дефектов, что на 6% больше по сравнению с 2019 годом. Почти 1,5 тыс. повреждений устранены, остальные в работе.