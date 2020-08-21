Жив, но травмирован: в Томске иномарка сбила 9-летнего мальчика

ДТП с участием ребенка 9 лет произошло в четверг вечером на оживленной автотрассе. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области, социальная сеть ВКонтакте. Фото: другой источник.

- Вчера, 20 августа, в 18.05 в районе пересечения улиц Дзержинского и Усова, по предварительной информации, автомобилем Toyota Corolla, под управлением 57-летней женщины-водителя, совершен наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на электросамокате, - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. - В результате ДТП ребенок доставлен в медицинское учреждение.

В ведомстве добавили, что необходима помощь очевидцев происшествия, и попросили их обращаться на Иркутской тракт, 198/1, в кабинет 308, или в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 66-44-22, 66-44-24.