Упавшие деревья, дома без света: в Томске продолжают устранять последствия вчерашней непогоды

Сильный ветер повалил деревья на городских улицах. фото: Регион-70 (Вконтакте) Фото: из открытых источников

Вчера вечером Томск оказался под натиском сильного ветра и дождя. Во время разгула стихии и после него в городскую «Оперативно-дежурную службу», поступило 24 сообщения, касающихся аварийного отключения электроснабжения, повреждения деревьев, подтопления с кровли. Информация была незамедлительно передана в профильные подразделения администрации и ресурсоснабжающую компанию для устранения возникших проблем, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, после получения сигнала специалисты компании «Горсети» и «Томской распределительной компании» оперативно приступили к работе по возобновлению подачи электроснабжения в пос. Северо-Каштачный, по ул. Гагарина, 37 в дер. Лоскутово, по ул. Героев Чубаровцев, Калужской, по ул. Политехнической в пос. Апрель, в пос. Светлом, 7, по ул. Герасименко, 1/13.

Также вечером восстановительные работы были выполнена собственниками пострадавших объектов. Силами подрядчиков ООО «Универсал» были демонтированы опасные участки металлической конструкции за домом по ул. Салтыкова-Щедрина, 48. Собственник автосервиса по ул. Рабочей, 42 убрал фрагменты поврежденной кровли. Упавшие строительные леса по ул. Елизаровых, 27а были убраны владельцами магазина.

Специалисты муниципального «ТомскСАХ» во время ночной смены объезжали улицы 1-й и 2-й категорий, освобождая проезжую часть от крупных веток и мусора. Ветки были убраны по пр. Кирова, ул. Кулагина, на пл.Соляной и другим адресам. В целом, за прошедшие сутки на полигон было доставлено 43 тонны уличного смета и 70 куб. м мусора в мешках. В работе было задействовано 56 единиц спецтехники.

Сегодня специалисты ДДДиБ оценивают состояние растущих на томских улицах тополей, информацию о потенциально опасных деревьях передают подрядчикам. Также бригада подрядчика сегодня распилит и вывезет рухнувшее дерево в сквере по ул. Шевченко, 20 у скульптуры «Семейные узы».