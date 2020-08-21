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Ограничение движения в Томске: 24 и 25 августа будет затруднен проезд по ул. Усова

Подрядчик мэрии будет сносить здесь аварийноопасные деревья
Алиса СелезневаАлиса СелезневаАлисаСелезнева
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Из-за сноа деревьев проезд по ул.Усова будет затруднен в течении двух дней.

Из-за сноа деревьев проезд по ул.Усова будет затруднен в течении двух дней.

Фото: из открытых источников

В течении двух дней, 24 и 25 августа, с 9 до 21 часа движение автомобилей будет ограничено по ул. Усова на участке от ул. Советской до ул. Белинского, сообщает пресс-служба мэрии.

На данном участке в указанный период времени подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, ООО «АртеВерде», будет сносить аварийноопасные деревья. Томских автолюбителей просят заранее выбирать для движения другие пути.