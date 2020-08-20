«Август.PRO»: в Томской области названы приоритеты общего образования для педколлективов

Томские школьники показывают хорошие результаты, задача - их улучшить Фото: из открытых источников

На форуме «Август.PRO» заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова обозначила приоритеты нового учебного года для томских педагогов, сообщает портал областной администрации.

– Томская область включена в проект министерства просвещения России «500+», задача которого достичь функциональной грамотности в каждой школе. Для этого подготовка учеников в школах пилотных регионов должна быть выше 500 баллов по шкале PISA, – сообщила Людмила Огородова.

Она отметила, что 80 томских школ и 12 учреждений профессионального образования уже стали участниками международного исследования (PISA). При этом по двум параметрам – читательская и естественнонаучная грамотность – Томская область показала грамотность выше среднероссийского уровня: по читательской грамотности Томск получил 499 баллов (средний по России – 479), по естественнонаучной грамотности – 483 (средний по России – 478).

– Я уверена, что совместными усилиями педагоги школ, техникумов и вузов поднимут качество образования на должный уровень, тем более что в Томской области для этого созданы все условия, – отметила вице-губернатор.

В 2019 году при ТГУ был создан для образования школьников Дом научных коллабораций, ТГПУ обеспечил сельские «Точки роста» волонтерами для работы с детьми, а в этом году на базе ТУСУР открывается IT-куб, где будут проводиться занятия по математическим направлениям и информатике, а ТПУ стал партнером мобильного Кванториума.

Людмила Огородова также подчеркнула, что второй год томские школьники демонстрируют успехи по предметам естественнонаучной направленности: чаще выбирают на ЕГЭ математику, физику, химию, биологию и показывают высокий результат. В прошлом году рекордное число школьников (2700 человек) из Томской области стали участниками олимпиад Кружкового движения НТИ, при этом 700 детей перешли на второй этап, 70 стали финалистами, а 18 – победителями олимпиады.

– Томская область имеет большой научно-образовательный потенциал. Чтобы его сохранить и приумножить, необходимо развивать и поддерживать со школьной скамьи интерес детей к науке, исследованиям, – отметила заместитель губернатора.