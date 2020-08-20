Хроники COVID-19: до 6 сентября для работающих пенсионеров продлен режим самоизоляции в Томской области

Власти пытаются уберечь от коронавируса наиболее уязвимую категорию граждан Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный штаб по предупреждению распространения COVID-2019, продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 6 сентября, сообщает портал администрации региона.

В соответствии с распоряжением губернатора, работающие старше 65 лет смогут оформить еще один больничный.

Как сообщил управляющий Томским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Дмитрий Панкратов, больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели предоставляют в Фонд социального страхования.

Лист нетрудоспособности может быть оформлен, если работник не переведен на дистанционную форму труда, не находится в отпуске или на больничном по другому основанию, не находится на оплачиваемых выходных.

– На период действия больничного необходимо соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания, – уточнил Дмитрий Панкратов.

Горячая линия Томского регионального отделения ФСС: 8 (3822) 60-84-70 (понедельник-четверг – с 8 до 17 часов, пятница – с 8 до 16).

Горячая линия ФСС России: 8 800 302 7549 (круглосуточно).