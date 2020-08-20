В садовом товариществе на территории Томского района мужчина зарезал собутыльницу из-за 1 тысячи рублей

Кухонный нож - самое грозное оружие в мире Фото: из открытых источников

Прокурор Томского района Томской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), сообщает сайт областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2020 года проживавший в Центре социальной адаптации обвиняемый купил шесть бутылок водки и приехал к своим знакомым в садовое товарищество в окрестностях д. Халдеево.

В ходе совместного распития спиртного гость заподозрил сожительницу своего приятеля в краже 1 тыс. рублей. Поскольку она не только не призналась в хищении денег, но и стала наносить оскорбления, обвиняемый, разозлившись, схватил лежавший на кухонном столе нож и нанес им пять ударов женщине в шею.

От полученных телесных повреждений, осложненных обильной кровопотерей, потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Томский районный суд.

Обвиняемому грозит наказание до пятнадцати лет лишения свободы.