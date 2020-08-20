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Экономика

В Томской области медикам предлагают зарплату на 22,5 тыс. рублей меньше, чем в Москве

Эксперты проанализировали вакансии в сфере медицины и фармацевтики за полтора года
Антонина ЛенскаяАнтонина ЛенскаяАнтонинаЛенская
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По уровню зарплат, предлагаемых медикам, Томская область отстает от среднего по стране.

По уровню зарплат, предлагаемых медикам, Томская область отстает от среднего по стране.

Фото: из открытых источников

Эксперты сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали более 650 тысяч вакансий в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика», открытых в России с января 2019-го по июль 2020 года включительно.

В целом по стране средние зарплаты, предлагаемые специалистам сферы «Медицина, фармацевтика», в июле 2020-го составили 43 945 руб. Это на 0,9% выше, чем в январе 2019-го, но на 5,3% ниже, чем в январе 2020 года.

При этом в региональном разрезе цифры существенно разнятся. Так, в Томской области за полтора года предлагаемые зарплаты выросли на 2,6% и составили 39 812 руб. Однако это на 5,4% меньше, чем в январе 2020 года. «Снижение предлагаемых заработных плат в последние полгода можно связать с возросшим спросом не только на врачей, но и на средний и младший медицинский персонал», – отмечает пресс-служба hh.ru Сибирь.

В последние полгода динамика предлагаемых зарплат в сфере медицины и фармацевтики неравномерна. В частности, как и по России в целом, в Томской области наблюдалось заметное снижение в апреле (до 38 517 руб.) и рост в июне (до 48 378 руб.).

Что касается уровня зарплат, которые работодатели предлагают медикам, то на сегодняшний день Томская область отстает от среднего по стране: 39 812 руб. против 43 945 руб. Разница с Москвой заметно больше – 22 545 руб. В столице, по данным за июль 2020 года, средняя предлагаемая зарплата в медицине составляла 62 357 руб. – это самый высокий показатель в РФ.