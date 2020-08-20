Первую за Уралом пилотную зону сети 5G торжественно запустили сегодня в Томске

Томск активно развивает новые технологии связи Фото: из открытых источников

Сегодня, 20 августа, томский губернатор Сергей Жвачкин и директор МТС в Томской области Марина Фещенко запустили на базе первого в России студенческого бизнес-инкубатора «Дружба» и научно-производственной фирмы «Микран» первую за Уралом предкоммерческую сеть связи пятого поколения, сообщает портал администрации региона.

Пилотная сеть 5G МТС развернута в Томске с использованием оборудования Ericsson и обеспечивает indoor-сигналом cтуденческий бизнес-инкубатор «Дружба» и томской НПФ «Микран».

– Статус первооткрывателя для нашего региона привычен: 140 лет назад в Томске был основан первый за Уралом университет, 65 лет назад – первый за Уралом телецентр. А сегодня Томск становится пионером азиатской части России в развитии сетей связи пятого поколения! – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

На торжественном открытии томский губернатор отметил, что пилотная зона нового поколения будет способствовать развитию томских инновационных проектов по созданию оборудования для сетей связи 5G.

Глава региона познакомился с разработками МТС, «Микрана» и Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) для сетей 5G, а также в онлайн-режиме по уже новой технологии пообщался со специалистами испытательного участка «Микрана».

– Технологии 5G – это эволюция мобильного интернета. И главное в ней, конечно, не только скорость передачи данных и качество картинки. Главное в сетях пятого поколения – это новые возможности для нового качества жизни. Технологии 5G способствуют более эффективному развитию бизнеса, а значит – региона и страны, – подчеркнул Сергей Жвачкин.

Также сегодня губернатор Сергей Жвачкин, директор МТС в Томской области Марина Фещенко, директор АО «НФП «Микран» Вера Парамонова и ректор ТУСУРа Виктор Рулевский подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве для реализации инновационных проектов в области развития сетей 5G и микроэлектроники, а также разработки отечественных 5G-радиомодулей.