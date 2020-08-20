В томском колледже появились новейшая лаборатория неразрушающего контроля и сварочный полигон

Новейшую передвижную лабораторию регион получил по программе WorldSkills Russia. Фото: из открытых источников

Сегодня, 20 августа, губернатор области Сергей Жвачкин оценил работу новой передвижной лаборатории неразрушающего контроля, которая развернута в Томском промышленно-гуманитарном колледже для подготовки рабочих по направлению «Сварочные технологии».

Начальник областного департамента профобразования Юрий Калинюк рассказал, что передвижная лаборатория, которую регион получил по программе WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»), позволяет проводить испытания изделий не только в Томске, но и в районах. В том числе, в Асиновском техникуме промышленной индустрии и сервиса, Парабельском филиале Томского политехникума и Стрежевском филиале Томского промышленно-гуманитарного колледжа, где идет подготовка сварщиков. Также лаборатория будет задействована для ранней профориентации школьников отдаленных районов по проекту «Билет в будущее».

Оценил глава региона и оборудованный в колледже современный сварочный полигон на 15 рабочих мест, соответствующий международным стандартам.

Качество сварочной работы продемонстрировал гостям финалист национального чемпионата WorldSkills Russia, студент Томского механико-технологического техникума Дамир Кудояров. На отборочном этапе он стал лучшим сварщиком Сибирского федерального округа и вывел нашу область в российский финал впервые за шесть лет по этой компетенции.

Губернатор дал самую высокую оценку работе студента: «У каждого сварщика свой почерк. Когда я работал на строительстве нефте- и газопроводов, по шву определял сварщика. Вижу, что ваша работа на очень высоком уровне, и желаю так держать», – сказал Сергей Жвачкин (кстати, имеющий профессию сварщика третьего разряда).

Губернатор: «Поддерживал и буду поддерживать развитие профессионального образования в Томской области». Фото: из открытых источников

– Вся моя жизнь связана с производством. Знаю, сколько приходило специалистов, плохо подготовленных, не разбирающихся в современном оборудовании и технологиях. Мы в Томской области исправляем эту ситуацию. Результат – уже около 40 студентов наших колледжей и техникумов вышли в финал национального чемпионата WorldSkills Russia, а главные отрасли экономики региона регулярно пополняются молодыми талантливыми кадрами. Поэтому поддерживал и буду поддерживать развитие профессионального образования. То же сегодня делает и бизнес, – подытожил С. Жвачкин.