Более 15 тыс. томских педагогов стали участниками форума «Август.PRO»

В этом году форум впервые пройдет в онлайн- формате Фото: из открытых источников

Сегодня, 20 августа, начал свою работу региональный педагогический форум «Август.PRO: матрица педагогических возможностей». В этом году большинство его мероприятий пройдут в онлайн формате, на цифровой платформе Московского международного образовательного салона. Участие в форуме примут более 15 тысяч работников системы общего, профессионального и дополнительного образования Томской области. Они обсудят изменения в сфере образования, установки на новый учебный год и обменяются опытом с коллегами.

Торжественное открытие форума состоялось в школе «Эврика-развитие», одной из самых современных и новых в областном центре. Почетным гостем церемонии открытия, транслировавшейся в Интернете, стал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

- «Форум «Август.RPO» пришел на смену традиционным августовским педконференциям. Но главное, за новыми словами не потерять главное, доброе и вечное — прекрасную профессию учителя и одну из лучших в мире систем школьного образования, — сказал глава региона.

Он также обратил внимание участников форума, что и национальный проект «Образование», и последние Указы Президента России и постановления правительства в этой сфере нацелены, в том числе, на воспитание молодежи.

- Конечно, главную задачу по воспитанию решает семья. Но и задача учителя — научить не только читать и писать, но и научить быть человеком. В 90-е годы было ошибкой забыть об этом. Сегодня власть и система образования исправляют эту ошибку, — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Глава региона отдельно остановился на подготовке школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, а также техникумов и колледжей Томской области к новому учебному году, который стартует в условиях пандемии. Напомним, в предверии Дня знаний из областного бюджета выделено около 133 миллионов рублей на приобретение необходимого оборудования и дезинфицирующих средств для учебных заведений.

- Новый учебный год система образования начинает в обычном режиме. Но эпидемия никуда не ушла, и об этом должны помнить учителя и руководители образовательных учреждений. И, конечно, педагоги должны рассказывать детям о том, как уберечь себя и близких от вируса», — отметил губернатор.

- Как отец и как дедушка пяти внуков я никогда не переставал учиться. Вижу, как меняется сегодня школа. И это здорово, потому что меняется страна. А страна начинается со школы, — резюмировал руководитель области, поблагодарив педагогов за труд и поздравив их с наступающим Днем знаний.