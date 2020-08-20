Власти: в 2020 году в Томской области должны построить почти 450 тысяч «квадратов» жилья

Чиновники и местные власти должны максимально упростить процедуру регистрации объектов ИЖС. Фото: из открытых источников

За январь-июль 2020 года в Томской области введено в эксплуатацию 144,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 89 тыс. кв. м индивидуального и почти 55,5 тыс. «квадратов» в многоквартирных домах. До конца августа планируется сдать еще четыре новые многоэтажки в микрорайонах Радонежский, Южные Ворота и Северный Парк.

Это позволит сравняться с показателями по вводу за аналогичный период 2019 года, заявил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто на заседании штаба по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». За семь месяцев параметры по вводу жилплощади выполнили Александровский и Тегульдетский районы. В остальных муниципалитетах отставание надеются ликвидировать до конца года.

– В 2019 году Томская область ввела в эксплуатацию 448 тыс. кв. метров жилья. В 2020-м мы должны сдать не меньше. Добиться этого можно, активизировав резервы внутри всех муниципальных образований. В первую очередь, речь идет о строительстве и регистрации индивидуальных домов, – сказал Е. Паршуто. – Новое комфортное жилье необходимо везде, и в Томске, и в Кедровом. Но для этого нужно создать условия для работы небольших строительных компаний и крупных застройщиков.

Главам муниципалитетов дано поручение проанализировать ситуацию с земельными участками под строительство, просчитать параметры будущих жилых районов и разработать для них дорожные карты. «С 2021 года область должна будет ежегодно вводить более 700 тыс. «квадратов» жилья. Чтобы достичь этих показателей, мы уже сегодня должны готовить землю под строительство во всех без исключения районах», – подчеркнул вице-губернатор. При этом для жителей, построивших индивидуальные дома, власти обязаны максимально упростить процедуру регистрации объектов ИЖС.