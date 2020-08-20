71 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки

Число выздоровевших приближается к 4 тыс. человек. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 71 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 3 955, - сообщил в четверг в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 18 человек инфекция протекает бессимптомно, у пятнадцати имеются признаки ОРВИ, у семи диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 68,9 % мест. В обсерваторах под Томском находятся всего два человека.

Коэффициент распространения инфекции немного повысился и равен 0,87 ( вчера был 0,85),

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированы еще три смерти.