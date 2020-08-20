Коронавирус унес жизни еще троих жителей Томской области

Коронавирус унес жизни уже 57 наших земляков. Фото: из открытых источников

Сегодня, 20 августа, стало известно о смерти еще троих жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 57 человек.

- Томская область... умерло 57.. ( 3 за последние сутки) - говорится в сообщении.

Напомним, последний раз о случаях смерти от коронавируса в Томской области сообщалось 17 августа.Тогда число жертв возросло с 52 до 54 человек.

- По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Заболевание протекало в тяжелой форме, осложнялось полисегментарной двусторонней пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком. Двое входили в группу риска по возрасту и тяжелым заболеваниям: у одного —хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема, сердечно-сосудистые заболевания, у другого — гипертония и ожирение. У третьего умершего — полиорганная недостаточность, - рассказали подробности в оперштабе.

Также сегодня стало известно, что в регионе выявлено 40 новых случаев заражения.