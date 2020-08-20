Коронавирус в Томске: + 40 новых случаев заражения

Число заболевших коронавирусом продолжает расти. Фото: из открытых источников

Сегодня, 20 августа, в Томской области выявлены 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 150 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 4 785 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 110 пациентов скончались, 6 090 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 942 106 человек, 16 099 скончались, 755 513 выздоровели.