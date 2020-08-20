Пьяный житель Томской области убил сожительницу ножом, нанеся ей 28 ранений

Убивший свою сожительницу 40-летний мужчина предстанет перед судом. Фото: Из открытых источников

- По версии следствия, в июне этого года в Парабельском районе мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве совместного распития алкоголя с сожительницей, нанес ей не менее 28 ударов ножом в шею, а также в область головы и рук. От обильной кровопотери женщина скончалась на месте происшествия, - сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что свою вину 40-летний обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.