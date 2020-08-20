Сколько стоит труд чиновника: заместители мэра Томска отчитались о своих доходах в 2019 году

Отчеты заместителей мэра Томска и самого градоначальника размещены на сайте городской администрации, и ознакомиться с ними могут все жители областного центра. Фото: Из открытых источников

Заместители мэра Томска отчитались о своих доходах за прошедший год. Данные опубликованы на сайте городской администрации.

Как следует из отчета, больше всех в 2019-м заработал Вячеслав Черноус, заместитель мэра по благоустройству - 3,5 млн рублей. В его собственности есть жилой дом и земельный участок, а также квартира площадью 105 кв. м, кроме того, он владеет автомобилем Lexus NX 200. Заммэра по экономическому развитию Михаил Ратнер обнародовал доход в 3,4 млн рублей. Он владеет автомобилем Toyota RAV4 и долей в квартире площадью 103 кв. м Заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко задекларировал за прошлый год более 3,3 млн рублей. Согласно документам на сайте мэрии, в эту сумму входит доход от продажи имущества. Он владеет квартирой площадью 77 кв. м, тремя нежилыми помещениями и долей земельного участка.

Согласно декларации о доходах, заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев обнародовал доход в 2,33 млн рублей. Он имеет квартиру, кроме того, в его пользовании находятся жилой дом и два земельных участка, а также автомобили Volkswagen Tiguan и Toyota Land Cruiser HZJ II. Заместитель мэра Томска – начальник департамента финансов Ирина Ярцева за 2019 год заработала 2,8 млн рублей. Она с мужем имеет квартиру и автомобиль Subaru Forester, а также в ее собственности - земельный участок в 557 кв. м

Менее всех – 1,28 млн рублей – задекларировал исполняющий обязанности заместителя мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров. Он владеет 2 земельными участками и автомобилем Mitsubishi Outlander, совместно с женой имеет квартиру. Также в пользовании у Макарова есть еще одна квартира и участок земли.

Весной этого года о своих доходах - это 291,1 млн рублей - отчитался мэр Томска Иван Кляйн. Сумма превышает доход за 2018 год (тогда он равнялся 170,6 млн рублей). В собственности у мэра Томска - три земельных участка, гаражный бокс и нежилое помещение площадью 16,8 кв. м.

В мэрии уточнили, что основная часть доходов И. Кляйна связана с акциями и процентами по вкладам.