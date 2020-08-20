Самолет S7 Томск- Москва экстренно сел в Омске из-за состояния здоровья Алексея Навального

Самолет,на котором Навальный вовзращался в Москву из Томска, эестренно сел в Омске. Фото: из открытых источников

Сегодня утром на борту самолета авиакомпании S7 , следовавшему по маршруту Томск- Москва, резко ухудшилось самочувствие политика Алексея Навального. Политик возвращался в столицу после нескольких дней работы в Томске, где он проводил консультации с представителями своего местного штаба, баллотирующимися в городскую думу на предстоящих в сентябре выборах.

Самолет экстренно сел в Омске.

- Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу, — сообщила в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Она предполагает, что токсин был подмешан в чай, который Алексей пил с утра в аэропорту Томска. Позднее она сообщила, что Навальный находится в реанимации без сознания, и подключен к аппарату ИВЛ.

О плохом самочувствии политика сообщила в соцсетях его пресс-секретарь. Фото: из открытых источников

" Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - уточнила Ярмыш.

Аэропорт Домодедово подтвердил задержку рейса S7 2614 из Томска в Москву на 2 часа 12 минут.

В настоящее время самолет уже вылетел из Омска и направляется в столицу. Прибытие ожидается в 10.27. по- московскому времени. Во время вынужденной стоянки в Омске пассажиры оставались на борту, в здание аэровокзала их не выпускали.

Как стало известно, Томское управление Роспотребнадзора, по согласованию с прокуратурой, проведет проверку информации, появившейся в СМИ о том, что Навальный получил отравление в кафе аэропорта. Проверку в аэропорту также проводит Томский линейный отдел транспортной полиции.