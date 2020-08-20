Томские спасатели нашли и вывели из леса 80-летнюю женщину и ее дочь

Сотрудники МЧС нашли и помогли выйти из леса 80-летней томичке и ее дочери 50 лет вчерашней ночью. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области.

- В среду в 21:15 на пульт дежурного диспетчера поступила информация о том, что в лесу в окрестностях пос. 86-й квартал Томского района заблудились две женщины 1940 и 1970 годов рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области. - Мать с дочерью отправились на автомобиле собирать грибы. Когда настало время возвращаться домой, они не смогли завести машину, попытались выйти на дорогу и сбились с пути.

В ведомстве уточнили, что на поиски отправились сотрудники пожарно-спасательной части № 4 из с. Тимирязевское. С женщинами диспетчеры постоянно поддерживали связь по телефону. В 2 часа ночи пожарным удалось обнаружить сборщиц дикоросов.

Добавим, за оставленным в лесу автомобилем его хозяйка планирует вернуться сегодня.