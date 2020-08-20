Спикер думы Томска набрал очки в рейтинге первых лиц региональных центров Сибири

Выступления спикера перед началом очередного собрания гордумы Томска стали уже традицией. Фото: из открытых источников

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Сибирского федерального округа за июль 2020 года. Самое заметное перемещение со знаком «плюс» отмечено у председателя Думы города Томска Сергея Панова. За месяц он поднялся на шесть позиций, с 17-го места на 11-е. Всего в списке 20 персон – действующих мэров и глав городов, председателей городских дум и советов.

В июле местные и федеральные СМИ сообщали, что спикер гордумы Сергей Панов предложил создать единую интерактивную карту Томска, на которой жители смогут узнать информацию о раскопках, сроках отключения в ЖКХ, расписание вывоза мусора и т. п. Напомним, об этом спикер заявил на 55-м собрании городского парламента. «Томичи постоянно жалуются депутатам гордумы на ненадлежащее качество предоставления коммунальных услуг, а власти не успевают контролировать все уголки города», – в частности, сказал он.

Лидером медиарейтинга стал новосибирский мэр Анатолий Локоть, который традиционно удерживает первое место, а также главы Иркутска и Омска – Руслан Болотов и Оксана Фадина. Мэр Томска Иван Кляйн занял пятое место, поднявшись на три пункта по сравнению с июнем 2020 года. В рейтинге он значится вслед за своим красноярским коллегой Сергеем Ереминым.

Поясним, что рейтинг строится на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 58 тысяч источников (ТВ, радио, газеты, журналы, информагентства, Интернет). За основу берется т. н. медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании или бренда.