Ограничение движения в Томске: в ближайшие выходные на Мокрушинском переезде будут закрыты две полосы

С вечера пятницы до утра понедельника Мокрушинский переезд будет частично закрыт. Фото: из открытых источников

С 20 часов пятницы, 21 августа, до 8 часов утра, понедельника, 24 августа, будет частично закрыт для движения транспорта железнодорожный переезд по ул. Мокрушина, сообщает пресс-служба мэрии.

- Движение будет осуществляться по двум полосам с правой стороны на железнодорожном переезде по направлению в сторону ул. Мокрушина вместо существующих четырех, - говорится в сообщении. Причина временных неудобств – работы по строительству транспортной развязки с железнодорожной станцией Тайга-Томск на 76-м км. В указанный период времени строительные бригады выполнят работы по устройству новой дорожной одежды и «островков безопасности» из бортовых камней.

Горожан просят заранее корректировать маршруты своего движения.