Погода в Томске на 20 августа 2020 года: дождливо, ветрено, прохладно

Осень приближается... Фото: из открытых источников

Согласно прогнозу Томского гидрометцентра, 20 августа жителей областной столицы ожидают кратковременные дожди и гроза, днем порывы ветра могут достигать до 16 м/с. Температура ночью составит +11…+13 °С, днем воздух прогреется до + 22 °С.

Аналогичные погодные условия будут и в районах Томской области.

- По региону ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы, днем небольшие, местами умеренные дожди, по западу сильные дожди, грозы, утром местами туманы…. Ветер юго-западный 4- 9м/с, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит 15-20 градусов тепла, местами до + 25 °С., - сообщается в сводке на сайте Томского гидрометцентра.