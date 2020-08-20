На достройку «проблемных» домов в Томской области направят около миллиарда рублей

Новый закон призван кардинально изменить ситуацию с решением проблемы обманутых дольщиков. Фото: из открытых источников

Думский комитет по строительству, инфраструктуре и природопользованию поддержал проект нового закона Томской области, который определяет структуру и порядок работы регионального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

– Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области создан в апреле этого года. Но для полной легитимизации этой структуры, для того чтобы фонд начал полноценно работать, необходим областной закон. После его принятия регион сможет рассчитывать на существенное федеральное финансирование для достройки «проблемных» домов, – пояснил председатель комитета Сергей Автомонов.

Средства на завершение долгостроев будут выделяться по принципу софинансирования. В областном бюджете на эти цели заложено 170 млн рублей, сообщил начальник департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов. Кроме того, из федерального Фонда защиты прав дольщиков планируется получить еще 830 миллионов. Итого сумма составит миллиард рублей.

В заявку, отправленную в федеральный Фонд, внесено 18 объектов незавершенного строительства в Томске. Из них согласовано пока шесть: ул. Кошурникова, 1а, Нефтяная, 3, Петропавловская, 5, Профсоюзная, 7, и пер. Нижний, 49 (два блока).

Депутаты комитета рекомендовали общему собранию Законодательной Думы Томской области принять закон на ближайшем собрании 27 августа в двух чтениях. Если предложение будет поддержано, региональный Фонд должен начать работать с 1 сентября 2020 года.