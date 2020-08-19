Чтобы украсть у томской пенсионерки более 700 тыс. рублей, мошенники разыграли целый спектакль

Чтобы талантливо "разводить" людей на деньги, нужно быть режиссером, актером и психологом Фото: из открытых источников

В дежурную часть МО МВД России «Парабельское» поступило сообщение о хищении денежных средств, принадлежащих женщине, 1959 года рождения, информирует сайт УМВД по Томской области.

По предварительным данным, жительница города Кедровый в течение нескольких лет заказывала в сети Интернет различные биологически активные добавки. В конце июля ей на сотовый телефон поступил звонок с номера «8-495…». Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что установлена группа мошенников, которые занимались реализацией некачественных биологически активных добавок и сейчас есть возможность вернуть денежные средства, потраченные на их приобретение. Злоумышленники проинформировали, что минимальная компенсация составляет 10 000 000 рублей.

Для того чтобы убедить потерпевшую, мошенники на электронную почту направили образцы заявлений в правоохранительные органы и судебные инстанции, после заполнения которых пенсионерка направила их обратно, в том числе с подпиской о неразглашении данных уголовного дела.

В начале августа потерпевшей позвонил якобы адвокат и сообщил о том, что она «выиграла» суд и теперь ей «положена» компенсация в размере более 9,5 миллионов рублей, для получения которой необходимо выполнить инструкции банковского работника.

По информации от «сотрудника банка» она должна была уплатить 3% от суммы компенсации, сообщить данные банковского счета, а также оплатить услуги инкассаторов по доставке денежных средств. Для того чтобы собрать необходимую сумму пенсионерка в дополнение к личным накоплениям взяла 2 кредита в банках на 400 000 рублей и заняла более 200 000 рублей у своих знакомых. Таким образом, выполнив все указания злоумышленников, пенсионерка перевела более 700 000 рублей.

По данному факту следственным подразделением МО МВД России «Парабельское» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».