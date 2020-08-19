По итогам первого полугодия Томская область находится в топ-10 в стране по капремонту «многоквартирников»

Законопослушные жители Томской области регулярно платят в фонд капремонта домов Фото: из открытых источников

Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» подвела итоги реализации региональных программ субъектами РФ в первом полугодии 2020 года.

Краткосрочный план капитального ремонта в многоквартирных домах по состоянию на 1 июля в целом по Российской Федерации выполнен на 13,69%, в том числе по Сибирскому федеральному округу – на 16,18%, по Томской области – на 38,91%. Это позволило Томской области войти в десятку лучших субъектов РФ по данному показателю и занять четвертое место по объему выполненных работ в стоимостном выражении.

Достигнутый в Томской области уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в 94,39% также превышает средний по России (93,80%) и по Сибирскому федеральному округу (89,48%).

Томский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов успешно ведет и претензионную работу задолженности по платежам за капитальный ремонт. По объему поданных с января исковых заявлений и полученных по ним судебных решений Томская область лидирует в Сибирском федеральном округе и занимает пятое место среди субъектов РФ.