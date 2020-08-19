Суд Томского района: палаточный лагерь «Спецназ дети» должен свернуть свою работу

В период пандемии палаточные лагеря - вне закона Фото: из открытых источников

В соответствии с пунктом 3.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 в 2020 году не допускается организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа.

В связи с выявленным управлением Роспотребнадзора по Томской области фактом функционирования детского палаточного лагеря «Спецназ дети», расположенного в поселке Молодежный Томского района Томской области, материалы административного дела были переданы в судебные органы.

Постановлением Томского районного суда Томской области от 04.08.2020 года юридическому лицу назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности палаточного лагеря.