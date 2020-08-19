До конца года в районы Томской области отправятся более 100 земских фельдшеров и докторов

Власть стимулирует медиков переезжать работать на село Фото: из открытых источников

В 2020 году 51 врач и 16 фельдшеров переехали в районы Томской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». До конца года по этим программам планируется трудоустроить более 100 медработников, сообщает портал администрации региона.

Восемь человек приехали работать в Асиновскую районную больницу, семь – в Томскую райбольницу, по пять человек – в Шегарскую районную и Стрежевскую городскую больницы.

– Среди «земских докторов» – участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, а также востребованные в муниципалитетах узкие специалисты – акушеры-гинекологи, хирурги, стоматологи, неврологи, офтальмологи и анестезиологи – реаниматологи, – прокомментировал начальник областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

Он уточнил, что с 2020 года выплаты земским специалистам увеличены и зависят от территории, где они трудоустроены. В селах и рабочих поселках городского типа районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям врачи получат от государства 2 млн рублей, фельдшеры – 1 млн рублей. В Томской области к таким территориям относятся Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Тегульдетский и Чаинский районы.

Для удаленных труднодоступных сел и рабочих поселков (определены распоряжением администрации Томской области) выплата врачам установлена в размере 1,5 млн рублей, фельдшерам – 750 тыс. рублей.

Выплаты в прежнем размере – 1 млн рублей для врачей и 500 тысяч рублей фельдшерам – останутся для «земских» специалистов, работающих в селах и городах с населением до 50 тысяч человек.

Подробные условия участия в программе и актуальные вакансии размещены на сайте департамента здравоохранения Томской области.

В Томской области программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются с 2012 года. За этот период в медучреждения сел и малых городов трудоустроено 928 человек, из них 820 врачей и 108 фельдшеров.