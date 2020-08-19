Избирком: в Томской области сентябрьские выборы 2020 года пройдут с новациями

Власти обещают обеспечить общественную безопасность в ходе голосования. Фото: из открытых источников

13 сентября 2020 года во всех городах и районах региона пройдут выборы представительных органов. Кроме того, по Кетскому избирательному округу № 20 будет избран депутат Законодательной Думы Томской области.

Как сообщил председатель областной избирательной комиссии Эльман Юсубов, если в районах выборы пройдут в привычном режиме, то в Томске появится ряд новаций.

Так, в областном центре состоится трехдневное голосование: 11 и 12 сентября – досрочное, 13 сентября – единый день голосования. Подать голос за своего кандидата томичи смогут с пятницы по воскресенье с 8.00 до 20.00. При этом будут соблюдены все процедуры, установленные федеральным законом, включая круглосуточное видеонаблюдение.

Хотя многие участковые избиркомы располагаются в школах и техникумах, 11 и 12 сентября учебный процесс прекращаться не будет: в эти дни будут организованы внеаудиторные формы занятий.

Что касается досрочного голосования, в муниципалитетах это будет стандартная процедура, пояснил Э. Юсубов, но в Томске ситуация более сложная: «Дело в том, что досрочное голосование возможно как в помещении для голосования, так и дома. Причем 11 и 12 сентября для голосования на дому не потребуется уважительной причины, а также заранее написанного заявления, достаточно просто проинформировать комиссию о своем желании голосовать дома, и члены комиссии обязаны будут прийти. При этом 13 сентября та же процедура пройдет уже в стандартном режиме», – приводит его слова пресс-служба облдумы.

А вот придомового голосования в Томске не будет: опыт кампании по поправкам в Конституцию РФ показал, что эта форма заявленных целей не достигает, считает глава облизбиркома. Она особо не влияет на активность избирателей, зато не исключает возможностей для двойного голосования.