Коронавирус в Томске: +42 новых случая заражения

Число заразившихся коронавирусом томичей продолжает расти, но уже не так стремительно. Фото: из открытых источников

Сегодня, 19 августа, в Томской области выявлены 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 110 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 4 828 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 117 пациентов скончались, 6 795 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 937 321 человек, 15 989 скончались, 749 423 выздоровели.