Юным томским спортсменам разрешили посещать тренировки

Юные томские пловцы теперь смогут снова тренироваться. Фото: из открытых источников

Сегодня, 19 августа, региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса, возглавляемый губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, принял решение разрешить посещать учреждения спорта детям моложе 14-ти лет, а также снять действующие ограничения по занятиям контактными видами спорта.

Напомним, с начала апреля по конец июля в Томской области действовал запрет на работу физкультурно-спортивных учреждений, фитнес- клубов и тренажерных залов. 28 июля , по распоряжению губернатора, смогли возобновить работу смогли открытые и закрытые спортивные сооружения, плавательные бассейны не менее 25 метров, фитнес-клубы площадью не менее 200 квадратных метров. Однако при этом был введен возрастной ценз: посещать тренировки не могли томичи моложе 14-ти и старше 65 лет. Родители юных спорстменов, в частности, пловцов, создали по этому поводу петицию в Сети, адресованную главе региона. Они просили разрешить заниматься их детям.

- Эпидобстановка наконец-то позволила нам дать возможность заниматься спортом не только взрослым, но и детям. Программы спортивной подготовки теперь могут вести и детско-юношеские спортшколы. Разумеется, при этом физкультурно-спортивные организации обязаны соблюдать санитарно-эпидемический режим, - сказал, подписывая распоряжение, Сергей Жвачкин.

Он также отметил, что если эпидобстановка будет оставаться благоприятной, 1 cентября в регионе полностью откроются детские учреждения дополнительного образования — детско-юношеские спортшколы, школы искусств, дома творчества. До 25 августа профильные департаменты образования, культуры и спорта должны провести оценку готовности этих учреждений.