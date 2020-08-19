Ректор СибГМУ Ольга Кобякова покинула Томск, чтобы возглавить московский НИИ

Ольга Кобякова руководила СибГМУ, начиная с 2014 года. Фото: из открытых источников

Ректор Сибгму Ольга Кобякова назначена руководителем Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения России. К новой работе в Москве она приступила сегодня, 19 августа, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Губернатор Сергей Жвачкин поблагодарил экс-ректора за вклад в здравоохранение региона и успехи СибГМу, достигнутые под ее руководством.

- Вместе с командой Ольге Сергеевне удалось добиться для СибГМУ статуса единственного в России опорного медицинского университета, за пять лет количество обучающихся в вузе выросло с 5 455 до 8 625 человек, открылся новый корпус госпитальных клиник, обновилось оборудование, клиники вновь стали дежурить по скорой, и лечиться в них едут со всей страны, — сказал губернатор.

Он также отметил, что за время работы Ольги Кобяковой на посту ректора медуниверситет прошел аккредитацию и получил подтверждение сертификата по стандарту ISO 9001, начал активно сотрудничать с федеральными лечебными учреждениями и НИИ, открыл англоязычную программу «Лечебное дело», факультет дистанционного образования. В мае в университетских клиниках в кратчайшие сроки был развернут респираторный госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Во многом специалисты медуниверситета помогли остановить распространение пандемии в регионе.

- Единственная женщина-ректор в истории томских университетов, Ольга Кобякова стала и самым спортивным ректором в стране. Она инициировала ряд программ для населения, активно пропагандируя здоровый образ жизни, своим примером изменив отношение многих своих учеников, коллег, читателей, зрителей, фолловеров и фанатов к здоровью и возможностям его сохранения. Без преувеличения десятки людей стали спортивнее, энергичнее и моложе, следуя за ней. Томск будет скучать, но я уверен, впереди нас ещё ждут совместные проекты во благо здравоохранения и благополучия жителей Томской области, - убежден Жвачкин.

- Шесть последних лет я руководила лучшим медицинским вузом России. На самом деле, вся моя жизнь так или иначе связана с СибГМУ. Я переступила его порог 16-летней первокурсницей в далеком 1991 году. Я искренне благодарна судьбе за бесценный опыт, за команду единомышленников, с которой мы росли и развивались вместе Я всегда буду сибирячкой, томичкой и постараюсь и дальше приносить пользу родному региону, — написала в своем телеграм- канале Ольга Кобякова.

Должность исполняющего обязанности ректора СибГМУ занял доктор медицинских наук Евгений Куликов, ранее бывший проректором по научной работе и последипломной подготовке. Выборы ректора состоятся в вузе в 2021 году.