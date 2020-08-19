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Общество

Золотая молодежь: 56 томских выпускников стали «стобалльниками» ЕГЭ-2020

Один из них набрал максимальное число баллов сразу по трем предметам
Алиса СелезневаАлиса СелезневаАлисаСелезнева
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Несмотря на трудности,вызванные пандемией, томские школьники показали отличные результаты на ЕГЭ.

Несмотря на трудности,вызванные пандемией, томские школьники показали отличные результаты на ЕГЭ.

Фото: из открытых источников

По итогам экзаменационной кампании 2020 года в Томской области зарегистрировано 63 стобалльных результата, максимальные баллы в общей сложности получили 56 человек, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

Выпускник лицея при ТПУ Владимир Солодкин получил по сто баллов за ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. Он стал единственным выпускником, набравшим 300 баллов за три экзамена.

Еще четыре выпускника лицея при ТПУ получили по сто баллов за два экзамена: Станислав Затеев (информатика и математика), Александра Иванникова (русский язык и математика), Егор Павлович (математика и химия), Михаил Степанов (информатика и математика). Также 200 баллов за два экзамена — по математике и физике — у выпускника Томского физико-технического лицея Глеба Климова.

Стобалльные результаты есть у выпускников Асиновского района (школа №4), Колпашевского района (школы №1, 5), Северска (школы №80, 83, 84, 90 и Северский лицей), Стрежевого (гимназия №1) и Томска (гимназии №2, 24, 26, 29, 56, лицеи №1, 7, 8, Сибирский лицей, Академический лицей, лицей при ТПУ, школы №4, 23, 41, 58, «Перспектива» и Томский физико-технический лицей).

Наибольшее количество стобалльных результатов у лицея при ТПУ — 18 результатов. По пять стобалльных результатов у выпускников гимназии №29 Томска и Томского физико-технического лицея.

Как отметили в областном департаменте общего образования, в этом году 2397 выпускников сдали экзамены на «отлично», показав результат выше 81 балла (в 2019-м — 2221 выпускник). Всего в экзаменационной кампании 2020 года приняли участие 4796 человек.

В этом году выпускники школ Томской области показали средний тестовый балл выше общероссийского по следующим предметам: русский язык — 72,2 (по России — 71,6 балла), математика — 57,5 (53,9), физика – 56,6 (54,5), химия — 58,4 (54,4), информатика — 62,9 (61,2), история — 59,3 (56,4), по географии — 67,8 (по России — 59,9 балла).

Образование