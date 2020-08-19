Эксперты Роспотребнадзора расскажут томичам, как правильно собрать учеников в школу

Сейчас к Дню знаний готовятся родители почти 125 тысяч томских школьников. Фото: из открытых источников

В преддверии Дня знаний, с 19 августа по 2 сентября, Управление Роспотребнадзора по Томской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводят тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Получить интересующую их информацию томичи могут по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555-49-43 и в региональном управлении по телефонам «горячей линии»: 8 800 350-44-55, 8 800 350-41-56, (3822) 446-733, 443-676, 609-868, 609-867, 440-200 ежедневно по будням с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 (в пятницу – с 8.30 до 16.15).

На вопросы также ответят специалисты консультационного центра и пунктов для потребителей при Центре гигиены и эпидемиологии в Томской области. Они принимают звонки ежедневно по будням с 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00 по телефонам:

· Томск – 8 (3822) 54-09-34;

· филиал в Каргасокском районе – 8 (382 53) 2-20-18;

· филиал в Колпашевском районе – 8 (382 54) 5-27-69;

· филиал в Первомайском районе – 8 (382 41) 3-36-40;

· филиал в Чаинском районе – 8 (382 57) 2-29-71;

· филиал в городе Стрежевом – 8 (382 59) 3-89-57.

Кроме того, жители области могут получить консультации в территориальных отделах управления Роспотребнадзора, которые находятся в городе Стрежевом, в Колпашевском, Каргасокском, Асиновском, Шегарском и Кривошеинском районах.

Добавим: по информации надзорного ведомства, в Томской области в 2020-2021-м учебном году будут работать 310 общеобразовательных организаций с количеством обучающихся 124 796 человек. Ожидается, что в школы придут 14 140 первоклассников.