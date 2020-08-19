В модернизацию самой мощной в Томской области подстанции инвестируют 121 млн рублей

Модернизация подстанции «Томская» ведется в рамках инвестиционной программы компании. Фото: из открытых источников

Компания «Россети ФСК ЕЭС» приступила к модернизации единственной и самой мощной в регионе подстанции сверхвысокого напряжения – 500 кВ «Томская». Специалисты установят на объекте современные микропроцессорные защиты, сообщила пресс-служба предприятия. Это повысит надежность электроснабжения Томской области с населением свыше миллиона человек и крупных потребителей.

Инвестиции энергетической компании в проект составят 121 млн рублей. Работы пройдут в два этапа. В 2020 году на подстанции установят 13 новых шкафов релейной защиты и автоматики (РЗА), которые будут защищать шесть заходящих линий электропередачи напряжением 220 кВ и оборудование подстанции от коротких замыканий. Еще пять шкафов РЗА для оборудования напряжением 500 кВ смонтируют в 2021 году.

Подстанция 500 кВ «Томская» установленной мощностью 1002 МВА построена в 1980 году. Она связывает Томскую, Кузбасскую и Красноярскую энергосистемы, питает крупные промышленные объекты региона, включая нефтеперекачивающие станции нефтепровода «Александровское – Анжеро-Судженск – Ачинск» и компрессорные станции газопровода «Мыльджино – Кузбасс – Нижневартовск – Парабель».