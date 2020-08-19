Коронавирус в Северске: число заразившихся выросло до 319 человек

Число заболевших коронавирусом северчан продолжает расти. Фото: из открытых источников

По состоянию на 18 августа на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 319 подтверждённых случая COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся 12 пациентов, ещё семеро проходят лечение в стационарах города Томска, сообщает пресс-служба Межрегионального управления N 81 ФМБА России. Напомним, на 13 августа в Северске насчитывалось 302 случая заражения коронавирусом, в больницах находились 16 пациентов.

- Из числа ранее заболевших 253 человека уже выздоровели. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 152 человека, из них: один - вернувшийся на территорию ЗАТО Северск из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и 151 - контактировавших с заболевшими, - также говорится в сообщении.

С начала пандемии диагностическими лабораториями, расположенными на территории Северска, подведомственной ФМБА России, выполнено 10 427 исследований на выявление SARS-CoV-2,

- Медицинские организации, расположенные в ЗАТО Северск полностью обеспечены врачебными кадрами, средним и младшим персоналом, всеми необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием и средствами защиты, - отмечается в релизе.