Новые лица: состав Общественной палаты Томской области сменится в декабре

В состав ОП могут войти граждане России не младше 18 лет, проживающие на территории Томской области. Фото: из открытых источников

До 1 сентября принимаются предложения о кандидатурах в новый состав Общественной палаты Томской области. Срок полномочий действующего состава истекает 8 декабря 2020 года, информирует пресс-служба обладминистрации.

Региональная Общественная палата состоит из 42 членов, из которых по 14 человек назначаются Законодательной Думой региона, губернатором Томской области и самой ОП.

– Членом Общественной палаты может быть гражданин России не моложе 18 лет, проживающий на территории Томской области. Кандидатуры выдвигаются структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений, региональными и местными общественными объединениями. При этом выдвигать кандидатов не могут НКО, зарегистрированные позднее 8 декабря 2019 года, а также политические партии и организации, заподозренные в экстремистской деятельности, – отмечено в сообщении.

На рассмотрение и обсуждение кандидатур отводится 60 дней. Это сделано для того, чтобы депутаты смогли познакомиться со своими будущими представителями в Общественной палате и на заседаниях всех комитетов, и на собрании областной Думы. Срок полномочий нового состава ОП составит три года со дня проведения первого заседания.

Пакет необходимых документов кандидаты должны очно предоставить в Общественную палату по адресу: Томск, пл. Ленина, 6, стр. А. Со списком документов можно ознакомиться по ссылке.