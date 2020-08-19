«Дети – цветы жизни»: томичей приглашают 1 сентября поддержать больных ребятишек

В прошлом году в рамках акции в Томске было собрано более 1 млн рублей на помощь онкобольным детям. Фото: из открытых источников

Томский благотворительный фонд имени Алены Петровой призывает школьников, их родителей и педагогов поддержать ребят, которые встретят День знаний в больницах. В рамках традиционной акции, Фонд предлагает подарить учителю от класса только один букет, а сэкономленные деньги перевести на реабилитационную помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Взамен для всех классов, которые организовано будут принимать участие в данной акции, фонд готов предоставить красивые воздушные шарики с логотипом акции и благодарственные письма. Для этого необходимо оставить заявку по телефону, указать количество необходимых на класс шариков. Сэкономленные на цветах средства можно перевести через сайт, совершив онлайн-пожертвование собранных средств, пройдя по ссылке , и выбрав цель: сбор на - Благотворительная акция «Дети - цветы жизни».

Можно также позвонить по телефону 22-72-92, и курьер Фонда заберет запечатанный конверт. По этому же телефону можно узнать, как и где забрать шарики в Томске и в Северске.

- В прошлом году в результате акции было собрано более 1 млн руб. Все эти средства были направлены на работу реабилитационного центра «Аленка», где получают социально-психологическую помощь дети и их родители. Благодаря помощи дети с онкологией смогли во время лечения и после него развиваться, дружить и радоваться обычной жизни вне стен больницы и дома, - сообщается на сайте фонда.

Кроме того, по всей стране на днях стартовала ежегодная акция "Дети вместо цветов".

Участникам акции также предлагается купить в подарок учителю по одному цветку и составить общий букет от класса, а деньги, которые могли быть потрачены на множество букетов, направить в благотворительные фонды.