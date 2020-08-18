Два месяца осени томские пенсионеры будут ездить в городском электротранспорте бесплатно

Городская власть подставила плечо своим пенсионерам Фото: из открытых источников

Мэр Томска поддержал предложение спикера городской Думы о временном введении бесплатного проезда для людей старшего поколения в муниципальном электротранспорте и увеличил льготный период на два месяца. Пенсионеры смогут бесплатно передвигаться на трамваях и троллейбусах с 1 сентября до 31 октября текущего года, сообщает мэрия областного центра.

В настоящее время определены условия, при которых томичам будет предоставлено право бесплатного проезда.

Воспользоваться этим правом смогут пассажиры, достигшие возраста: женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше при предъявлении в развернутом виде документа, удостоверяющего личность и возраст.

Введение временного бесплатного проезда для пенсионеров – это мера поддержки наиболее уязвимой в нынешних условиях категории томичей. Понимая, насколько популярен электротранспорт у людей старшего возраста, и то, что многие из них ранее приобретали проездные и не могли ими воспользоваться из-за режима самоизоляции, в администрации города сделали расчеты, проанализировали ситуацию по всем категориям льготников и оценили финансовые возможности муниципального предприятия.