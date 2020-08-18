В Томской области бесплатное горячее питание смогут получать более 52-х тысяч учеников начальных классов

Государство позаботится о правильном питании учеников начальных классов школ Фото: из открытых источников

С нового учебного года во всех школах Томской области для учеников начальных классов будет организовано бесплатное горячее питание. На эти цели Томская область направит в 2020 году 224,8 млн рублей консолидированного бюджета, сообщает порта администрации региона.

От федерации регион получит субсидию в размере 186,6 млн рублей, еще 38,2 млн добавит областной бюджет. На эти средства горячее питание смогут получать более 52-х тысяч учеников 1-4 классов.

– Губернатор поставил перед нами задачу, чтобы питание в школах обязательно было здоровым, разнообразным и соответствовало всем требованиям СанПиН, – сказала начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. – Чтобы все школы региона с 1 сентября могли обеспечить детей горячим питанием, мы провели большую подготовительную работу: отремонтировали пищеблоки и закупили необходимое оборудование. Расходы на ремонт и оснащение пищеблоков составили 12 млн рублей.

По поручению Президента России Владимира Путина бесплатным горячим питанием с сентября 2020 года должны быть обеспечены ученики младших классов во всех регионах. Кроме того, за счет регионального бюджета в Томской области организовано бесплатное двухразовое питание учеников с ограниченными возможностями здоровья и пятиразовое – детей, обучающихся в интернатах.