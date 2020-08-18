Томская область входит в число лучших в Сибири по количеству и объему кредитов «Сельская ипотека»

Домик в деревне - мечта очень многих жителей Томской области Фото: из открытых источников

Томская область входит в пятерку лидеров в СФО по объему предоставленных кредитов «Сельская ипотека», сообщает департамент по социально-экономическому развитию села региона.

С начала действия льготной ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в уполномоченные банки региона – «Россельхозбанк», «Левобережный» и «Сбербанк» – поступило 1715 заявок на предоставление займов, выдано 334 кредита на сумму 688,9 млн рублей.

Чаще всего заемщики приобретают дома и квартиры в селах Томского, Парабельского, Асиновского и Колпашевского районов. Средний размер кредита в регионе составляет 2,6 млн рублей, средний срок – 15 лет.

Участниками программы стали сотрудники компаний «Сибирское молоко», «Томские мельницы», «СИБАГРО», НИИ грунтоведческой лаборатории ФГБУ Всероссийский центр карантина растений, Управления Россельхознадзора, а также владельцы личных подсобных хозяйств Кожевниковского района, специалисты учреждений высшего и общего образования, органов власти, федеральных и других структур.

Напомним, что «Сельская ипотека» стартовала в России в январе 2020 года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Согласно правилам программы стать участником «Сельской ипотеки» можно в течение всего периода действия госпрограммы – до 31 декабря 2024 года.