После дождей и усилий специалистов в Томской области больше нет пожаров в лесах

Чем ближе к осени, тем в лесах меньше пожаров... Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки на территории региона ликвидировано два последних очага пожаров в Александровском и Бакчарском лесничествах на общей площади около 1,4 тыс. га, информирует пресс-служба администрации Томской области.

По условиям погоды в лесах установился низкий класс пожарной опасности – 2,4.

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки силы, задействованные в ликвидации лесных пожаров (специалисты регионального управления МЧС России и федерального резерва парашютно-десантной пожарной службы «Авиалесоохраны»), в настоящее время выезжают с мест потушенных очагов.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» – 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

Всего в этом году в лесах Томской области ликвидировано 174 лесных пожара на площади 6,9 тыс. га. Из них наибольшее число возгораний были обнаружены и ликвидированы в Верхнекетском (44), Томском (32), Шегарском (19), Асиновском (18), Первомайском (13), Каргасокском районах (11). В первые сутки с момента обнаружения ликвидировано 120 лесных пожаров.